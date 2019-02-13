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Засніжений Київ стоїть у заторах

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на 9:15 на дорогах Києва спостерігається максимальний рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Максимальний рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги та Голосіївському, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського, а також на вулиці Борщагівській та Жилянській. 

Також затори скували вулицю Велику Васильківську, Семена Скляренка, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Набережно-Рибальську, Хрещатик, бульвар Лесі Українки, вулицю Антоновича, Степана Бандери, Петра Сагайдачного, Глибочицьку, Нижній Вал, В’ячеслава Чорновола, Бессарабську площу та Наддніпрянське шосе.

Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті та проспекті Визволителів, Русанівській набережній та бульварі Перова, на вулиці Гната Хоткевича, Здолбунівській, Дарницькому та Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, Петра Григоренка та на проспекті Соборності, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка, Євгена Сверстюка.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному, Дарницькому, Південному та на мості Патона рух ускладнений в бік центру, водночас на мосту Метро можна проїхати вільно.

Додамо, Україну накрив активний циклон, на низці доріг ускладнено рух.

Українські Національні Новини

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