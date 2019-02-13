Заснеженный Киев стоит в пробках

Максимальный уровень заторов наблюдается на проспекте Победы и Голосеевском, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, а также на улице Борщаговской и Жилянской.



Также пробки сковали улицу Большую Васильковскую, Семена Скляренко, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальскую, Крещатик, бульвар Леси Украинки, улицу Антоновича, Степана Бандеры, Петра Сагайдачного, Глыбочицкую, Нижний Вал, Вячеслава Черновола, Бессарабскую площадь и Надднепрянское шоссе .



Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге.



На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Освободителей, Русановской набережной и бульваре Перова, на улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Петра Григоренко и на проспекте Соборности, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка.



Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в сторону центра, одновременно на мосту Метро можно проехать свободно.



Добавим, Украину накрыл циклон, на ряде дорог затруднено движение.