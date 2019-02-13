Заснеженный Киев стоит в пробках

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73037 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 99868 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134505 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133215 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131183 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125746 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162918 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. По состоянию на 9:15 на дорогах Киева наблюдается максимальный уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Максимальный уровень заторов наблюдается на проспекте Победы и Голосеевском, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, а также на улице Борщаговской и Жилянской.

Также пробки сковали улицу Большую Васильковскую, Семена Скляренко, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальскую, Крещатик, бульвар Леси Украинки, улицу Антоновича, Степана Бандеры, Петра Сагайдачного, Глыбочицкую, Нижний Вал, Вячеслава Черновола, Бессарабскую площадь и Надднепрянское шоссе .

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Освободителей, Русановской набережной и бульваре Перова, на улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Петра Григоренко и на проспекте Соборности, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка.

Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в сторону центра, одновременно на мосту Метро можно проехать свободно.

Добавим, Украину накрыл циклон, на ряде дорог затруднено движение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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