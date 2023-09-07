"Засмучені": у ГУР розповіли про реакцію керівництва рф на переліт гелікоптера Мі-8 в Україну

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"Цілком зрозуміло як. Засмучені", - відповів Буданов на питання, як відреагувало російське керівництво на спецоперацію українських розвідників.

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За його словами, після перельоту гелікоптера в Україну, російське фсб почало "ще більш активно працювати", однак "нічого гарного воно не дасть". Крім цього, Буданов зазначив, що наразі робота з подібних спецоперацій триває.

"Подібне спілкування у нас як йшло ще з кількома особами, так і продовжується. А те, що сталося, - це просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", - наголосив очільник ГУР.

Раніше

9 серпня 2023 року ГУР МОУ спільно з Національною поліцією та Збройними силами України провело спецоперацію "Синиця", яка полягала у тому, що російський пілот Максим Кузьмінов "перегнав" гелікоптер Мі-8 на територію України. На сьогодні пілот разом зі своєю родиною перебуває в Україні, а вертоліт поповнить склад ЗСУ.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов 5 вересня заявив, що завдяки спецоперації "Синиця" вдалося отримати важливу інформацію про російську авіацію, яка допоможе захистити українське небо.

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