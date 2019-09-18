Засідання контактної групи щодо Донбасу почалося у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.
Як раніше повідомляв представник України в ТКГ Леонід Кучма, ключовими питаннями зустрічі в Мінську будуть безпека і звільнення утримуваних осіб.
Представниця уряду в парламенті Ірина Верещук вказувала, що ТКГ також обговорить механізм отримання пенсій на окупованих територіях.
Російські ЗМІ відзначали, що на засіданні ТКГ будуть узгоджені терміни розведення сил на Донбасі, затверджена єдина редакція "формули Штайнмаєра", що посприяє проведенню зустрічі в "нормандському форматі" вже в жовтні.