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Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогоднішнє засіданні парламентської фракції “Слуга народу” переноситься на пізній вечір. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олександр Качура, інформує УНН.

Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір

“Засідання фракції „Слуга народу“ переноситься на пізній вечір”, — повідомив нардеп.

За його словами, порядок денний — обговорення кандидатур на посади:

1. Першого віце-прем’єра, міністра енергетики України — Юрія Вітренка

2. Міністра освіти і науки — Сергія Шкарлета

3. Міністра у справах ветеранів — Юлії Лапутіної

“Також можливо буде розглядатися питання роз’єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, кандидат на посаду міністра — Роман Лещенко. Крім цього можлива зміна глави Мінекології — буде запропонований Роман Опімах”, — зазначив він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні будуть присутні на засіданні парламентської фракції “Слуга народу”.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Майдані Незалежності проходить акція протесту “ФОПів”, в якій, за даними силовиків, постраждали 40 поліцейських.

Також на Майдані почалася нові зіткнення, ще одного поліцейського забрала “швидка”.

Нагадаємо, парламентарі почали розгляд законопроекту № 4000 об Державний бюджет України на 2021 рік.

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