Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогоднішнє засіданні парламентської фракції “Слуга народу” переноситься на пізній вечір. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олександр Качура, інформує УНН.
“Засідання фракції „Слуга народу“ переноситься на пізній вечір”, — повідомив нардеп.
За його словами, порядок денний — обговорення кандидатур на посади:
1. Першого віце-прем’єра, міністра енергетики України — Юрія Вітренка
2. Міністра освіти і науки — Сергія Шкарлета
3. Міністра у справах ветеранів — Юлії Лапутіної
“Також можливо буде розглядатися питання роз’єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, кандидат на посаду міністра — Роман Лещенко. Крім цього можлива зміна глави Мінекології — буде запропонований Роман Опімах”, — зазначив він.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні будуть присутні на засіданні парламентської фракції “Слуга народу”.
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