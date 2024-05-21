Засідання Ради на сьогодні завершено через блокування трибуни нардепами
Київ • УНН
Засідання Ради було завершено через блокування трибуни. Парламентарі вимагали створення тимчасово-слідчої комісії щодо питань фортифікацій, а також поставити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП.
Верховна Рада оголосила про завершення сьогоднішнього засідання через блокування трибуни народними депутатами. Парламентарі вимагали створення тимчасово-слідчої комісії щодо питань фортифікацій, а також поставити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП. Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, передає УНН.
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"В Раді відмовляються створювати ТСК по фортифікаціям і виносити на голосування законопроєкт про заборону фсбешної упц мп", - повідомив Гончаренко.
Після цього, депутати почали блокувати трибуну ВР.
Згодом нардеп Железняк повідомив, що засідання Ради було завершено через блокування трибуни.
Нагадаємо
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні парламенту. Причиною цьому стало те, що дві парламентські фракції вимагають поставити на голосування законопроєкт, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором.