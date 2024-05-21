Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

Верховная Рада объявила о завершении сегодняшнего заседания из-за блокирования трибуны народными депутатами. Парламентарии требовали создания временно-следственной комиссии по вопросам фортификаций, а также поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП. Об этом сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"В Раде отказываются создавать ВСК по фортификациям и выносить на голосование законопроект о запрете фсбешной упц мп", - сообщил Гончаренко.

После этого, депутаты начали блокировать трибуну ВР.

Впоследствии нардеп Железняк сообщил, что заседание Рады было завершено из-за блокирования трибуны.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента. Причиной этому стало то, что две парламентские фракции требуют поставить на голосование законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором.