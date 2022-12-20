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Закордонні виробники відмовилися постачати до рф процесори "Байкал" та "Ельбрус" - росЗМІ

Закордонні виробники відмовилися постачати до рф процесори "Байкал" та "Ельбрус" - росЗМІ

Київ • УНН

 • 765055 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Іноземні виробники, які випускають для росії процесори за наданою документацією, у 2022 році відмовилися постачати вже готові чіпи. Як пише УНН з посиланням на The Insider, про це заявив глава мінцифри росії максут шадаєв.

Цитата

“Інтелектуальні права і вся документація російські, але, якщо виходити з топологічних норм, таких виробництв у росії немає, і це все замовлялося на закордонних заводах”, – заявив він.

Деталі

Міністр також додав, що до 2028 року росія планує налагодити власне виробництво процесорів.

Після початку війни в Україні “Байкал Електронікс”, АТ МЦСТ (розробник російських процесорів “Ельбрус”), та АТ “НВЦ “Елвіс” потрапили під експортний контроль США, а потім — під санкції, що передбачають блокування активів та заборону на угоди.

Іноземні виробники, що випускають “Байкал” і “Ельбрус”, через санкції відмовилися виконувати замовлення росії, у тому числі відвантажувати вироблені чіпи.

На початку лютого 2022 року повідомлялося, що держпідприємства в росії намагаються перевести на російські “Ельбруси” через побоювання санкцій та зливу даних недружнім країнам. На думку експертів, проблема з російськими процесорами “Ельбрус” та “Байкал” полягає, як мінімум, у тому, що на них незвично працювати.

Додамо

Як писав УНН, уряд Китаю заборонив постачання в росію процесорів Loongson на власній архітектурі LoongArch. Ряд російських виробників електроніки вже тестували китайські процесори і вважають, що вони могли б замінити Intel у разі блокування каналів паралельного імпорту.

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