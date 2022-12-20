Зарубежные производители отказались поставлять в рф процессоры “Байкал” и “Эльбрус” — росСМИ

ukru
Эксклюзив
16:00 • 64865 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125951 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131232 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 109157 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103408 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89590 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110908 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136081 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122985 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136722 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115990 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 33647 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 75173 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 30288 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 68674 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227387 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257938 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196315 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201740 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237090 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 75173 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115990 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118747 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126285 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141423 просмотра
Актуальное
Зарубежные производители отказались поставлять в рф процессоры “Байкал” и “Эльбрус” — росСМИ

Зарубежные производители отказались поставлять в рф процессоры “Байкал” и “Эльбрус” — росСМИ

Киев • УНН

 • 765052 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Зарубежные производители, которые выпускают для россии процессоры по предоставленной документации, в 2022 году отказались поставлять уже готовые чипы. Как пишет УНН со ссылкой на The Insider, об этом заявил глава минцифры рф максут шадаев.

Цитата

“Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в россии нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах”, – заявил он.

Детали

Министр также добавил, что к 2028 году рф планирует наладить собственное производство процессоров.

После начала войны в Украине “Байкал Электроникс”, АО МЦСТ (разработчик российских процессоров “Эльбрус”), и АО “НПЦ “Элвис” попали под экспортный контроль США, а затем — под санкции, подразумевающие блокировку активов и запрет на сделки.

Иностранные производители, выпускающие “Байкал” и “Эльбрус”, из-за санкций отказались выполнять заказы рф, в том числе отгружать произведенные чипы.

В начале февраля 2022 года сообщалось, что госпредприятия в рф пытаются перевести на российские “Эльбрусы” из-за боязни санкций и слива данных недружественным странам. По мнению экспертов, проблема с российскими процессорами “Эльбрус” и “Байкал” заключается, как минимум, в том, что на них непривычно работать.

Добавим

Как писал УНН, правительство Китая запретило поставки в россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Ряд российских производителей электроники уже тестировали китайские процессоры и полагают, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы