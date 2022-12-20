Зарубежные производители отказались поставлять в рф процессоры “Байкал” и “Эльбрус” — росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Зарубежные производители, которые выпускают для россии процессоры по предоставленной документации, в 2022 году отказались поставлять уже готовые чипы. Как пишет УНН со ссылкой на The Insider, об этом заявил глава минцифры рф максут шадаев.
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“Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в россии нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах”, – заявил он.
Детали
Министр также добавил, что к 2028 году рф планирует наладить собственное производство процессоров.
После начала войны в Украине “Байкал Электроникс”, АО МЦСТ (разработчик российских процессоров “Эльбрус”), и АО “НПЦ “Элвис” попали под экспортный контроль США, а затем — под санкции, подразумевающие блокировку активов и запрет на сделки.
Иностранные производители, выпускающие “Байкал” и “Эльбрус”, из-за санкций отказались выполнять заказы рф, в том числе отгружать произведенные чипы.
В начале февраля 2022 года сообщалось, что госпредприятия в рф пытаются перевести на российские “Эльбрусы” из-за боязни санкций и слива данных недружественным странам. По мнению экспертов, проблема с российскими процессорами “Эльбрус” и “Байкал” заключается, как минимум, в том, что на них непривычно работать.
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Как писал УНН, правительство Китая запретило поставки в россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Ряд российских производителей электроники уже тестировали китайские процессоры и полагают, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта.