Заробили на ухилянтах майже 3 млн грн: на Буковині викрито злочинну групу
Київ • УНН
Троє місцевих жителів Чернівецької області організували схему незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. За підробні медичні довідки вони брали 6500-7000 євро, допомігши виїхати щонайменше 10 чоловікам.
В Чернівецькій області правоохоронці викрили схему незаконно перетину кордону. Троє місцевих жителів надавали охочим виїхати за кордон чоловікам фіктивні медичні довідки. Такими послугами скористалися щонайменше 10 чоловіків призовного віку. Про це повідомили в Нацполіції, передає УНН.
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Як повідомляється, до організації схеми виїзду військовозобов'язаних причетні троє чоловіків 33, 40 та 41 років.
Вони пропонували військовозобов'язаним підроблені медичні довідки щодо наявності в їх близьких родичів захворювань та за якими необхідний безперервний сторонній догляд. За свої "послуги" брали 6 500 - 7 000 євро.
Слідством встановлено, що зловмисники за такою схемою допомогли виїхати щонайменше 10 чоловікам.
На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.
Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи.
Санкція статті передбачає покарання - до дев'яти років з конфіскацією майна.
Оформляли паспорти українцям за кордоном: на Одещині викрили масштабну схему для ухилянтів 23.08.24, 15:23 • 24011 переглядiв