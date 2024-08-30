Заработали на уклонистах почти 3 млн грн: на Буковине разоблачили преступную группу

В Черновицкой области правоохранители разоблачили схему незаконно пересечения границы. Трое местных жителей предоставляли желающим выехать за границу мужчинам фиктивные медицинские справки. Такими услугами воспользовались по меньшей мере 10 мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.

Детали

Как сообщается, к организации схемы выезда военнообязанных причастны трое мужчин 33, 40 и 41 лет.

Они предлагали военнообязанным поддельные медицинские справки о наличии у их близких родственников заболеваний и за которыми необходим непрерывный посторонний уход. За свои «услуги» брали 6 500 - 7 000 евро.

Следствием установлено, что злоумышленники по такой схеме помогли выехать по меньшей мере 10 мужчинам.

На основании собранных доказательств трем участникам преступной группы сообщили подозрения по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в разной валюте, медицинские справки и выводы комиссий, черновые записи и другие документы.

Санкция статьи предусматривает наказание - до девяти лет с конфискацией имущества.

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