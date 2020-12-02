Заробітчани сповільнили переказ коштів в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Обсяг грошових переказів в Україну за десять місяців 2020 року становив 9,555 млрд дол., що на 220 млн дол. або 2,25% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому за жовтень переказано понад 1 млрд дол., трохи менше, ніж місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Нацбанку про динаміку обсягів приватних грошових переказів, у тому числі і заробітчан, до України.
Так, у жовтні цього року переказали в Україну 1,063 млрд дол., тоді як у жовтні минулого року ця сума сягала 1,074 млрд дол. Таким чином, обсяги переказів у жовтні цього року скоротилися на 11 млн дол., або на 1%.
При цьому переказана сума у жовтні перевищила докарантинний рівень (у лютому) на 8,91%.
Із майже 9,56 млрд дол., переказаних цього року в Україну, через неформальні канали надійшло 3,56 млрд грн, через коррахунки банків - 3,80 млрд грн, через міжнародні платіжні системи - 2,19 млрд грн.
Нагадаємо, реальна зарплата у жовтні зросла на 10,6%.