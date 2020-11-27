Зростання середньої зарплати в Україні збавило темпи

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2020 року становила 12 174 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн). Порівняно із вереснем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (проти жовтня 2019 року) – на 13,5%", - вказали у Держстаті.

При цьому реальна зарплата у жовтні цього року порівняно із вереснем 2020 року зросла на 0,5%, а проти жовтня 2019 року – на 10,6%.

Водночас на 1 листопада 2020 року загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 3,79 млрд грн, зрісши за місяць на 6,5%. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада цього року становила 2,53 млрд грн, за місяць - зростання на 8,9%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, згідно з опитуванням представників бізнесу, суттєво зросла кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 55,7%. Лише 3,6% компаній готові до зменшення зарплат.