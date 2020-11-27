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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Рост средней зарплаты в Украине убавил темпы

Рост средней зарплаты в Украине убавил темпы

Киев  •  УНН

 • 14900 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Размер средней заработной платы в октябре увеличился до 12 174 грн. По сравнению с сентябрем рост на 1,5%, или на 176 грн, против более полутысячи гривен увеличения за месяц перед этим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2020 года составила 12 174 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн). По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (против октября 2019-го) - на 13,5%", - указали в Госстате.

При этом реальная зарплата в октябре этого года по сравнению с сентябрем 2020 года выросла на 0,5%, а против октября 2019 года - на 10,6%.

В то же время на 1 ноября 2020 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3,79 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,5%. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября этого года составила 2,53 млрд грн, за месяц - рост на 8,9%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, согласно опросу представителей бизнеса, существенно возросло количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 55,7%. Лишь 3,6% компаний готовы к уменьшению зарплат.

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