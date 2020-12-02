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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40010 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 60249 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73072 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86259 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111925 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113848 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126006 просмотра

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Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Объем денежных переводов в Украину за десять месяцев 2020 года составил 9,555 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за октябрь перечислены более 1 млрд долл., чуть меньше, чем месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов,  том числе и трудовых мигрантов, в Украину.

Так, в октябре этого года перевели в Украину 1,063 млрд долл., тогда как в октябре прошлого года эта сумма достигала 1,074 млрд долл. Таким образом, объемы переводов в октябре этого года сократились на 11 млн долл., или на 1%.

При этом переведенная сумма в октябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 8,91%.

Из почти 9,56 млрд долл., перечисленных в этом году в Украину, через неформальные каналы поступило 3,56 млрд грн, через корсчета банков - 3,80 млрд грн, через международные платежные системы - 2,19 млрд грн.

Напомним, реальная зарплата в октябре выросла на 10,6%.

Украинские Национальные Новости

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