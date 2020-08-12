"Заробила" на будинку культури чверть мільйона: судитимуть директорку компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директорки підприємства-підрядника, яке займалося ремонтом Ізяславського районного будинку культури. Підробивши документи, вона заволоділа 230 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“На Хмельниччині перед судом постане директорка підприємства-підрядника, службові зловживання якої завдали державі шкоди на чверть мільйона гривень. Підозрюваній доведеться відповідати за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення)ККУ”, — йдеться у повідомленні.
Раніше слідчі встановили факт заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт Ізяславського районного будинку культури. Керівниця товариства-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила документи про кількість та вартість виконаних робіт та заволоділа бюджетними коштами в розмірі понад 230 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН раніше, на Хмельниччині розслідували привласнення понад чверті мільйона гривень, призначених на ремонт будинку культури в одному із сіл Дунаєвецького району.