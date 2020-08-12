"Заработала" на доме культуры четверть миллиона: будут судить директора компании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора предприятия-подрядчика, которое занималось ремонтом Изяславского районного дома культуры. Подделав документы, она завладела 230 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В Хмельницкой области перед судом предстанет директор предприятия-подрядчика, служебные злоупотребления которой нанесли государству ущерб на четверть миллиона гривен. Подозреваемой придется отвечать по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ", - говорится в сообщении.
Ранее следователи установили факт завладения бюджетными средствами, выделенными на капитальный ремонт Изяславского районного дома культуры. Руководитель общества-подрядчика, злоупотребляя своим служебным положением, подделала документы о количестве и стоимости выполненных работ и завладела бюджетными средствами в размере более 230 тысяч гривен.
Как сообщал УНН ранее, в Хмельницкой области расследовали присвоение более четверти миллиона гривен, предназначенных на ремонт дома культуры в одном из сел Дунаевецкого района.