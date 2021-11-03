Запуск "Північного потоку-2" може затягтися до травня - Bloomberg

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"Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців, щоб подолати бюрократичну тяганину, перш ніж спірний трубопровід почне перекачувати природний газ до Німеччини, щоб полегшити енергетичну кризу Європи", - пише видання.

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Проект газопроводу, нагадується в статті, завершено і очікує сертифікації від влади ФРН і Європейського Союзу. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу і сказав, що "Північний потік-2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.

"Однак трубопровід може бути схвалений лише в травні, якщо регулюючі органи використовуватимуть весь час, який їм дозволено. Ще невідомо, чи захочуть бюрократи прискорити процес, якщо європейські енергетичні проблеми посиляться", - зазначає агентство.

Зазначено, що федеральне мережеве агентство Німеччини має випустити проект рішення про сертифікацію до 8 січня, тобто до закінчення чотиримісячного періоду після того, як документи були представлені владі Німеччини.

"Затвердження видається вирішеним питанням після того, як минулого місяця міністерство економіки в Берліні опублікувало оцінку, у якій йдеться, що "Північний потік-2" не представляє небезпеки для енергопостачання Німеччини та ЄС", - зазначає видання.

Потім проект рішення буде переданий до Європейської комісії для розгляду, зокрема, на предмет відповідності трубопроводу правилам ЄС, згідно з якими газотранспортний бізнес відділений від виробництва і продажу - процес, відомий як "анбандлінг".

У ЄС є два місяці, щоб прийти до висновку, цей термін може бути продовжено ще на два місяці. Висновок Єврокомісії, як зазначено, при цьому не є обов'язковим і обмежує можливості для зупинки проекту.

"Тільки після цього регулюючий орган Німеччини зможе видати сертифікацію, що потенційно перенесе дату запуску "Північного потоку-2" на наступний рік", - йдеться в статті.

"Політичний циферблат навряд чи сильно зрушиться", - пише при цьому видання.

"Німецький уряд під керівництвом канцлера Ангели Меркель твердо підтримує проект, попри заперечення США і деяких партнерів по Європейському Союзу, а також сусідньої з Росією України. З Олафом Шольцем, соціал-демократом, партія якого твердо підтримує трубопровід і який прагне сформувати новий уряд, що прийде їй на зміну, змін в політиці не передбачається", - констатує агентство.

Доповнення

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками в останні тижні викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу.