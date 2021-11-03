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Запуск "Северного потока-2" может затянуться до мая - Bloomberg

Киев • УНН

 • 20883 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в Германию в обход Украины может затянуться до 8 мая 2022 года из-за рассмотрения решения немецкого регулятора Европейской комиссией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Запуск "Северного потока-2" может затянуться до мая - Bloomberg

Цитата:

"Российскому “Северному потоку-2” может потребоваться еще несколько месяцев, чтобы устранить оставшуюся бюрократическую волокиту, прежде чем спорный трубопровод начнет перекачивать природный газ в Германию, чтобы облегчить энергетический кризис Европы", - пишет издание.

Детали

Проект газопровода, напоминается в статье, завершен и ожидает сертификации от властей ФРГ и Европейского Союза. Президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа и сказал, что “Северный поток-2” может быть активирован “на следующий день после” его одобрения.

"Однако трубопровод может быть одобрен только в мае, если регулирующие органы будут использовать все время, которое им разрешено. Еще неизвестно, захотят ли бюрократы ускорить процесс, если европейские энергетические проблемы усилятся", - отмечает агентство.

Указано, что федеральное сетевое агентство Германии должно выпустить проект решения о сертификации до 8 января, то есть до истечения четырехмесячного периода после того, как документы были представлены властям Германии.

"Утверждение кажется предрешенным после того, как в прошлом месяце министерство экономики в Берлине опубликовало оценку, в которой говорится, что "Северный поток-2" не представляет опасности для энергоснабжения Германии и ЕС", - тмечает издание.

Затем проект решения будет передан в Европейскую комиссию для рассмотрения, в частности, на предмет соответствия трубопровода правилам ЕС, согласно которым газотранспортный бизнес отделен от производства и продажи - процесс, известный как "анбандлинг".

У ЕС есть два месяца, чтобы прийти к заключению, которое может быть продлено еще на два месяца. Заключение Еврокомиссии, как указано, при этом не является обязательным и ограничивает возможности для остановки проекта.

"Только после этого регулирующий орган Германии сможет выдать сертификацию, что потенциально перенесет дату запуска "Северного потока-2" на следующий год", - говорится в статье.

"Политический циферблат вряд ли сильно сдвинется", - пишет при этом издание.

"Немецкое правительство под руководством уходящего канцлера Ангелы Меркель твердо поддерживает проект, несмотря на возражения США и некоторых партнеров по Европейскому Союзу, а также соседней с Россией Украины. С Олафом Шольцем, социал-демократом, партия которого твердо поддерживает трубопровод, стремящимся сформировать новое правительство, которое придет ей на смену, изменений в политике не предвидится", - констатирует агентство.

Дополнение

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками в последние недели вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода.

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