Запровадження ринку землі загрожує кризою у молочній галузі – АВМ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Якщо в Україні запровадять ринок земель сільськогосподарського призначення, то постраждає молочна галузь, зокрема, поголів’я ВРХ скоротиться на 40 тисяч корів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Асоціації виробників молока.
"Скорочення поголів’я ВРХ на 40 тисяч корів, понад 8 тисяч безробітних працівників агросфери та загроза продовольчій безпеці України – такими можуть бути наслідки поспішного введення ринку землі для молочної галузі", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Асоціації, протягом наступного року Україна втрачатиме в середньому до 4 тисяч корів щомісяця.
"Це потягне за собою негативну ланцюгову реакцію. Адже означатиме не лише скорочення поголів’я ВРХ в Україні, а й скорочення робочих місць. За рік, через закриття ферм, роботу можуть втратити близько 8000 працівників, а якщо врахувати також суміжні галузі, то цифра потенційно безробітних українців зросте мінімум в 10 разів", - йдеться у повідомленні.
За підрахунками експерта, в такому випадку місцеві бюджети недоотримають близько 20 млн гривень податків щомісяця.
"Така ситуація загрожує і продовольчій безпеці України, адже щодня галузь не доотримуватиме близько 800 тонн молока, яке мали б переробити у вітчизняні молочні продукти та завантажити роботою 3-4 заводи. Якщо втрати сировини перевести у, скажімо, масло, то це мінус 35 тонн масла для внутрішнього споживання, які ми змушені будемо замінити імпортним продуктом. Тобто щодня галузь втрачатиме 140 тисяч доларів", - повідомили у АВМ.
Нагадаємо, до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Як повідомлялося раніше, комітет 13 грудня завершив обговорення ринку землі.