Запросили, не затримали: у поліції відреагували на інформацію щодо затримання у справі про смерть Полякова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У справі загибелі народного депутата Антона Полякова не затримували, а запросили до правоохоронних органів одного громадянина. Напередодні той перебував разом з нардепом Антоном Поляковим, який помер у ніч на 8 жовтня. Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Руслана Джебулатова не затримали, його запросили. Це була ця людина (з якою нардеп Антон Поляков перебував у ніч на п’ятницю — ред.)”, — сказав начальник поліції столиці.
Цей коментар було зроблено після появи у мережі інформації про нібито затримання помічника колеги нардепа Полякова.
Додамо, серед помічників нардепа Анни Скороход на громадських засадах числиться Джамбулатов Руслан Адамович, про що повідомляється на сайті ВР.
Зауважимо, ЗМІ також раніше повідомляли, що Руслана Джамбулатова включили в санкційні списки Ради з національної безпеки і оборони України в травні 2021 року.
"Це особа з таким же прізвищем, але він не перебуває у санкційних списках. Це – не він, він – громадянин України", - пояснив Вигівський.
Додамо
Станом на 14 годину 8 жовтня у прокуратурі повідомили, що правоохоронці встановлюють свідків у справі загибелі народного депутата Антона Полякова, проте станом на 14:00 жодну особу не було затримано.
Контекст
Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.