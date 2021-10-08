Пригласили, не задержали: в полиции отреагировали на информацию о задержании по делу о смерти Полякова

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Киев  •  УНН

 • 15035 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В деле гибели народного депутата Антона Полякова не задерживали, а пригласили в правоохранительные органы одного гражданина. Накануне тот находился вместе с нардепом Антоном Поляковым, который скончался в ночь на 8 октября. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Иван Выговский, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Руслана Джебулатова не задержали, его пригласили. Это был этот человек (с которой нардеп Антон Поляков находился в ночь на пятницу - ред.)", - сказал начальник полиции столицы.

Этот комментарий был сделан после появления в сети информации о якобы задержании помощника коллеги нардепа Полякова.

Добавим, среди помощников нардепа Анны Скороход на общественных началах числится Джамбулатову Руслан Адамович, о чем сообщается на сайте ВР.

Заметим, СМИ также ранее сообщали, что Руслана Джамбулатова включили в санкционные списки Совета по национальной безопасности и обороны Украины в мае 2021 года.

"Это человек с такой же фамилией, но он не находится в санкционных списках. Это - не он, он - гражданин Украины", - пояснил Выговский.

Добавим

По состоянию на 14 часов 8 октября в прокуратуре сообщили, что правоохранители устанавливают свидетелей по делу гибели народного депутата Антона Полякова, однако по состоянию на 14:00 ни одно лицо не было задержано.

Контекст

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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