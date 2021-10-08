Пригласили, не задержали: в полиции отреагировали на информацию о задержании по делу о смерти Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. В деле гибели народного депутата Антона Полякова не задерживали, а пригласили в правоохранительные органы одного гражданина. Накануне тот находился вместе с нардепом Антоном Поляковым, который скончался в ночь на 8 октября. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Иван Выговский, передает корреспондент УНН.