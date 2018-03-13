Заповненість ПСГ України газом зменшилася до 28%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 березня зменшився до 8,968 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 59,21 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 11 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,14 млн куб. м, з Угорщини - 2,37 млн куб. м, з Польщі - 3,38 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 28%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Прем'єр Володимир Гройсман прогнозує зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.