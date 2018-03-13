Заполненность ПХГ Украины газом уменьшилась до 28%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 марта уменьшился до 8,968 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 59,21 млн куб. м газа.
При этом в данных за 11 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,14 млн куб. м, из Венгрии - 2,37 млн куб. м, из Польши - 3,38 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 28%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Премьер Владимир Гройсман прогнозирует уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов до 2022 года.