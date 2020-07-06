Заповненість лікарняних ліжок для хворих на COVID-19 у Києві становить 39% – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Заповненість ліжок у лікарнях Києва, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, на сьогодні становить 39%. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.
"Заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, сьогодні становить 39%. Це, нагадаю, в медзакладах першої хвилі — у восьми лікарнях та 2 пологових будинках, де загалом ми підготували майже 900 місць. Іще 800 ліжок підготовлені в лікарнях другої хвилі", - сказав Кличко.
Він закликав киян уважно ставитися до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, а також дотримуватись правил, встановлених МОЗ.
Нагадаємо, на вихідних міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у Києві та Львівській області заповненість ліжок для хворих на COVID-19 становить понад 40%.