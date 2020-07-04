У Києві та на Львівщині заповненість ліжок для хворих на COVID-19 становить понад 40%

“Якщо ми говоримо про ці дві області, то заповненість ліжок в місті Києві та у Львівській області знаходиться на позначці 41-44%. Якщо ми говоримо про Київ то лікарні першої хвилі були розраховані майже на 750 хворих, Львівська область на півтори тисячі хворих”, — сказав Степанов.

За його словами, це питання до місцевої влади щодо маршрутизації цих пацієнтів в інші лікарні, які визначені для лікування хворих на COVID-19.

“По тих регіонах де в нас є більша заповненість, така як Закарпатська область, або Волинська область, Рівненська область ми вже почали розгортання лікарень другої хвилі, або підготовку до розгортання лікарень другої та третьої хвилі у зв’язку із суттєвим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу, у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізації, яку ми бачимо кожного дня”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 914.