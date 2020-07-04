В Киеве и во Львовской области заполненность коек для больных COVID-19 составляет более 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Киеве и Львовской области заполненность коек для больных COVID-19 находится на отметке более 40%. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если мы говорим об этих двух областях, то заполненность коек в городе Киеве и во Львовской области находится на отметке 41-44%. Если мы говорим о Киеве, то больницы первой волны были рассчитаны почти на 750 больных, Львовская область на полторы тысячи больных", - сказал Степанов.
По его словам, этот вопрос к местным властям по маршрутизации этих пациентов в другие больницы, которые определены для лечения больных COVID-19.
"По тех регионах, где у нас есть большая заполняемость, такая как Закарпатская область, или Волынская область, Ровенская область мы уже начали развертывание больниц второй волны, или подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных коронавирусной болезнью, в связи с ростом количества госпитализации, которую мы видим каждый день", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914.