Заполненность больничных коек для больных COVID-19 в Киеве составляет 39% – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, на сегодня составляет 39%. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, сегодня составляет 39%. Это, напомню, в медучреждениях первой волны — в восьми больницах и 2 родильных домах, где в целом мы подготовили почти 900 мест. Еще 800 коек подготовлены в больницах второй волны", - сказал Кличко.
Он призвал киевлян внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а также соблюдать правила, установленные Минздравом.
Напомним, на выходных министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве и Львовской области заполненность коек для больных COVID-19 составляет более 40%.