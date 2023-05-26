Запорізька область зазнала ще п'ять авіаударів і три атаки дронів ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські війська за минулу добу 102 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує нищити залишки цивілізації на прифронтових територіях. 102 удари по 17 населених пунктах: 92 артилерійських обстріли, два удари з РСЗВ, п'ять авіаударів, три атаки БПЛА", - написав Малашко.
З його слів, під ворожим вогнем опинилися наші форпости: Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське та навколишні села.
"На щастя, без постраждалих. Зруйновано ще 23 цивільних об'єкти", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом цієї ночі українські захисники знищили 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" та 2 безпілотники-розвідники.