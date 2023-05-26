Запорожская область подверглась еще пяти авиаударам и трем атакам дронов врага
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки 102 раза ударили по Запорожской области, есть разрушения, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Враг продолжает уничтожать остатки цивилизации на прифронтовых территориях. 102 удара по 17 населенным пунктам: 92 артиллерийских обстрела, два удара из РСЗО, пять авиаударов, три атаки БПЛА", - написал Малашко.
По его словам, под вражеским огнем оказались наши форпосты: Орехов, Гуляйполе, Каменское и окрестные села.
"К счастью, без пострадавших. Разрушены еще 23 гражданских объекта", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего этой ночью украинские защитники уничтожили 10 крылатых ракет, 23 "шахеды" и 2 беспилотника-разведчика.