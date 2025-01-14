Запорізька область зазнала майже 200 ворожих ударів за добу: що відомо

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Київ • УНН

 • 26135 перегляди

Окупанти завдали 196 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Атаки здійснювались авіацією, безпілотниками, артилерією та РСЗВ, пошкоджено інфраструктуру, але постраждалих немає.

Ворожі сили продовжують інтенсивно атакувати Запорізьку область. За добу зафіксовано 196 ударів по 12 населених пунктах регіону. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Авіація противника завдала 4 удари по Степногірську та Кам’янському. 93 безпілотники різних типів активно атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, а також кілька інших населених пунктів, серед яких Новоандріївка та Ольгівське. Системи залпового вогню накрили Новодарівку, завдавши 4 обстріли.

Крім того, артилерія противника здійснила 95 ударів, обстрілявши території низки сіл і міст.

У результаті руйнувань пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На щастя, мирне населення не зазнало травм чи поранень.

Ворог продовжує атакувати Запорізьку область: 412 ударів по 14 населених пунктах, є поранені13.01.25, 07:08 • 26647 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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