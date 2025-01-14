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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожская область подверглась почти 200 вражеских ударов за сутки: что известно

Запорожская область подверглась почти 200 вражеских ударов за сутки: что известно

Киев  •  УНН

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Оккупанты нанесли 196 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Атаки осуществлялись авиацией, беспилотниками, артиллерией и РСЗО, повреждена инфраструктура, но пострадавших нет.

Вражеские силы продолжают интенсивно атаковать Запорожскую область. За сутки зафиксировано 196 ударов по 12 населенным пунктам региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Авиация противника нанесла 4 удара по Степногорску и Каменскому. 93 беспилотника различных типов активно атаковали Лобково, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, а также несколько других населенных пунктов, среди которых Новоандреевка и Ольговское. Системы залпового огня накрыли Новодаровку, нанеся 4 обстрела.

Кроме того, артиллерия противника осуществила 95 ударов, обстреляв территории ряда сел и городов.

В результате разрушений повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. К счастью, мирное население не получило травм или ранений.

Враг продолжает атаковать Запорожскую область: 412 ударов по 14 населенным пунктам, есть раненые13.01.25, 07:08 • 23886 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье

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