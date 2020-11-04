Запорізька АЕС в обхід тендерів замовила російських запчастин ще на 8 мільйонів

"Згідно з підписаними угодами, до 22 і 27 листопада компанія повинна буде поставити 4 412 запчастин до двигунів 78Г дизель-генераторів АСД-5600. Виробником цих запчастин є АТ “Машинобудівна корпорація “Дизель-Енерго” (Росія), а самі дизелі, які з часів СРСР використовують як резервну електростанцію на випадок раптового знеструмлення на більшості АЕС України, виробляв збанкрутілий 2000 року петербурзький завод "Російський дизель“,- зазначає видання.

У вересні ЗАЕС вже замовляла у цієї компанії таких запчастин на суму 3,83 млн грн. Як і тоді, зараз вартість кожного договору нижче порога, який для атомників по товарах становить 1 млн грн. На суму, що не перевищує поріг, потрібно проводити спрощену закупівлю з торгами, але закон передбачає випадки, коли можна просто оприлюднити звіт.

“ЗАЕС могла використовувати один з таких: товар може поставити один постачальник через відсутність конкуренції на ринку; потреба у закупівлі через неможливість дотримання термінів спрощеної процедури, оскарження тендеру в АМКУ або розірвання договору з вини учасника; необхідність в поставках додаткового обсягу тим же постачальником”, — повідомляють журналісти.

Окрім того, під час публікації договорів ЗАЕС використовувала різні коди CPV, частина яких стосується предмета закупівлі. Наприклад, код 43240000-7 — “Трамбувальні машини”.

“Енергоатом 16 жовтня оголосив велику переговорну процедуру з фірмою ISG Supply OÜ за такими запчастинами для ЗАЕС на 3,47 млн ​​євро, або 115,18 млн грн. Закупівлі без торгів обґрунтували "виникненням особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій“. В обґрунтуванні замовник заявив, що інакше блоки № 2,4,5 можуть не вийти вчасно з планово-попереджувального ремонту”, — наголошують у виданні.

За даними замовника, блок № 4 повинен був вийти з капітального планово-попереджувального ремонту 15 жовтня. Але, як повідомляє пресцентр на 2 листопада, так і не вийшов. Середній планово-попереджувальний ремонт блоку № 5 повинен завершитися 30 листопада.

При цьому застосування переговорної процедури вже оскаржила в АМКУ компанія Inkla Trading & Engineering GmbH (Австрія). Розгляд скарги було призначено на 2 листопада.

“Раніше, у вересні, “Енергоатом” допустив до торгів щодо таких запчастин для ЗАЕС на 137,95 млн грн лише двох дилерів “МК "Дизель-Энерго“ — "ISG Supply OÜ“ та "Энерго-Сектор“ (Росія), які подібно оформили документи. Натомість "Inkla“ та ще двох дилерів ТОВ "Кінгісепський машинобудівний завод“ ("КМЗ“, Росія) відхилили за листом голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Григорія Плачкова про неможливість використання продукції "КМЗ“ при ремонті дизель-генераторів АЕС.

Тоді Inkla довела в АМКУ, що її не можна було відхиляти на підставі листа Плачкова, але при цьому знесла допущених суперників, тому торги скасували через нестачу учасників. А ще в 2020 році ЗАЕС п’ять разів марно намагалася купити такі запчастини. У тому числі у ISG Supply OÜ шляхом переговорів, скасованих АМКУ за скаргою тієї ж Inkla”, — розповіли журналісти.

Також у виданні нагадали, що раніше нардеп з фракції “Слуга народу” Сергій Нагорняк запропонував вивести з-під дії закону “Про державні закупівлі” закупівлі систем (елементів) безпеки атомних енергоблоків. Таке широке трактування дозволяє виводити будь-які товари, що стосуються функціонування енергоблоків. Наприклад, запчастини до дизель-генераторів, випуск яких в Україні “Енергоатом” не може налагодити через протидію росіян і СБУ.

Додамо, що колишній керівник ЗАЕС Петро Котін нині керує НАЕК “Енергоатом”, який скотився за рік у 5,3 млрд грн збитку проти прибутку у минулому році. Водночас скрутне становище держкомпанії не стало перешкодою для виплат високих премій та зарплат керівництву — той же Котін у квітні- травні отримав понад 400 тис. грн зарплати, його заступники влітку — близько 300 тис. грн.

Також УНН повідомляв, що Котін планує угоду з росіянами по добудові Хмельницької АЕС на суму 73 млрд грн.