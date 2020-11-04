Запорізька АЕС в обхід тендерів замовила російських запчастин ще на 8 мільйонів

ukru
14:10 • 30720 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 77066 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 104376 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 106806 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 136680 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121912 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122675 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123181 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107080 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113636 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 112412 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 53326 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 64494 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 88083 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 84237 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 35059 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 45772 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 47274 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 136680 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 109717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 28182 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 38777 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 103225 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121822 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121422 перегляди
Актуальне
Запорізька АЕС в обхід тендерів замовила російських запчастин ще на 8 мільйонів

Запорізька АЕС в обхід тендерів замовила російських запчастин ще на 8 мільйонів

Київ • УНН

 • 20988 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Запорізька АЕС держпідприємства "НАЕК" Енергоатом" 22 і 27 жовтня уклала дев'ять угод з фірмою ISG Supply OÜ (Естонія) про закупівлю запчастин до дизелів на загальну суму 232 тисяч євро або 7,77 млн грн без ПДВ. Про це повідомляють Наші гроші, передає УНН.

"Згідно з підписаними угодами, до 22 і 27 листопада компанія повинна буде поставити 4 412 запчастин до двигунів 78Г дизель-генераторів АСД-5600. Виробником цих запчастин є АТ “Машинобудівна корпорація “Дизель-Енерго” (Росія), а самі дизелі, які з часів СРСР використовують як резервну електростанцію на випадок раптового знеструмлення на більшості АЕС України, виробляв збанкрутілий 2000 року петербурзький завод "Російський дизель“,- зазначає видання.

У вересні ЗАЕС вже замовляла у цієї компанії таких запчастин на суму 3,83 млн грн. Як і тоді, зараз вартість кожного договору нижче порога, який для атомників по товарах становить 1 млн грн. На суму, що не перевищує поріг, потрібно проводити спрощену закупівлю з торгами, але закон передбачає випадки, коли можна просто оприлюднити звіт.

“ЗАЕС могла використовувати один з таких: товар може поставити один постачальник через відсутність конкуренції на ринку; потреба у закупівлі через неможливість дотримання термінів спрощеної процедури, оскарження тендеру в АМКУ або розірвання договору з вини учасника; необхідність в поставках додаткового обсягу тим же постачальником”, — повідомляють журналісти.

Окрім того, під час публікації договорів ЗАЕС використовувала різні коди CPV, частина яких стосується предмета закупівлі. Наприклад, код 43240000-7 — “Трамбувальні машини”.

“Енергоатом 16 жовтня оголосив велику переговорну процедуру з фірмою ISG Supply OÜ за такими запчастинами для ЗАЕС на 3,47 млн ​​євро, або 115,18 млн грн. Закупівлі без торгів обґрунтували "виникненням особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій“. В обґрунтуванні замовник заявив, що інакше блоки № 2,4,5 можуть не вийти вчасно з планово-попереджувального ремонту”, — наголошують у виданні.

За даними замовника, блок № 4 повинен був вийти з капітального планово-попереджувального ремонту 15 жовтня. Але, як повідомляє пресцентр на 2 листопада, так і не вийшов. Середній планово-попереджувальний ремонт блоку № 5 повинен завершитися 30 листопада.

При цьому застосування переговорної процедури вже оскаржила в АМКУ компанія Inkla Trading & Engineering GmbH (Австрія). Розгляд скарги було призначено на 2 листопада.

“Раніше, у вересні, “Енергоатом” допустив до торгів щодо таких запчастин для ЗАЕС на 137,95 млн грн лише двох дилерів “МК "Дизель-Энерго“ — "ISG Supply OÜ“ та "Энерго-Сектор“ (Росія), які подібно оформили документи. Натомість "Inkla“ та ще двох дилерів ТОВ "Кінгісепський машинобудівний завод“ ("КМЗ“, Росія) відхилили за листом голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Григорія Плачкова про неможливість використання продукції "КМЗ“ при ремонті дизель-генераторів АЕС.

Тоді Inkla довела в АМКУ, що її не можна було відхиляти на підставі листа Плачкова, але при цьому знесла допущених суперників, тому торги скасували через нестачу учасників. А ще в 2020 році ЗАЕС п’ять разів марно намагалася купити такі запчастини. У тому числі у ISG Supply OÜ шляхом переговорів, скасованих АМКУ за скаргою тієї ж Inkla”, — розповіли журналісти.

Також у виданні нагадали, що раніше нардеп з фракції “Слуга народу” Сергій Нагорняк запропонував вивести з-під дії закону “Про державні закупівлі” закупівлі систем (елементів) безпеки атомних енергоблоків. Таке широке трактування дозволяє виводити будь-які товари, що стосуються функціонування енергоблоків. Наприклад, запчастини до дизель-генераторів, випуск яких в Україні “Енергоатом” не може налагодити через протидію росіян і СБУ.

Додамо, що колишній керівник ЗАЕС Петро Котін нині керує НАЕК “Енергоатом”, який скотився за рік у 5,3 млрд грн збитку проти прибутку у минулому році. Водночас скрутне становище держкомпанії не стало перешкодою для виплат високих премій та зарплат керівництву — той же Котін у квітні- травні отримав понад 400 тис. грн зарплати, його заступники влітку — близько 300 тис. грн. 

Також УНН повідомляв, що Котін планує угоду з росіянами по добудові Хмельницької АЕС на суму 73 млрд грн. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92