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Запорожская АЭС в обход тендеров заказала российских запчастей еще на 8 миллионов

Запорожская АЭС в обход тендеров заказала российских запчастей еще на 8 миллионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Запорожская АЭС госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" 22 и 27 октября заключила девять сделок с фирмой ISG Supply OÜ (Эстония) о закупке запчастей к дизелям на общую сумму 232 тысяч евро или 7,77 млн грн без НДС. Об этом сообщают Наши деньги, передает УНН.

"Согласно подписанным соглашениям, до 22 и 27 ноября компания должна будет поставить 4412 запчастей к двигателям 78Г дизель-генераторов АСД-5600. Производителем этих запчастей является АО "Машиностроительная корпорация" Дизель-Энерго" (Россия), а сами дизели, которые со времен СССР используют в качестве резервной электростанции ​​на случай внезапного обесточивания на большинстве АЭС Украины, производил обанкротившийся в 2000 году петербургский завод "Российский дизель", - отмечает издание.

В сентябре ЗАЭС уже заказывала у этой компании таких запчастей на сумму 3,83 млн грн. Как и тогда, сейчас стоимость каждого договора ниже порога, который для атомщиков по товарам составляет 1 млн грн. На сумму, не превышающую порог, нужно проводить упрощенную закупку с торгами, но закон предусматривает случаи, когда можно просто обнародовать отчет.

"ЗАЭС могла использовать один из следующих: товар может поставить один поставщик из-за отсутствия конкуренции на рынке; необходимость в закупке из-за невозможности соблюдения сроков упрощенной процедуры, обжалование тендера в АМКУ или расторжение договора по вине участника; необходимость в поставках дополнительного объема тем же поставщиком", - сообщают журналисты.

Кроме того, во время публикации договоров ЗАЭС использовала различные коды CPV, часть которых касается предмета закупки. Например, код 43240000-7 - "Трамбовочные машины".

"Энергоатом 16 октября объявил большую переговорную процедуру с фирмой ISG Supply OÜ по таким запчастям для ЗАЭС на 3,47 млн ​​евро, или 115,18 млн грн. Закупки без торгов обосновали "возникновением особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций". В обосновании заказчик заявил, что иначе блоки № 2,4,5 могут не выйти вовремя с планово-предупредительного ремонта", - отмечают в издании.

По данным заказчика, блок № 4 должен был выйти из капитального планово-предупредительного ремонта 15 октября. Но, как сообщает пресс-центр на 2 ноября, так и не вышел. Средний планово-предупредительный ремонт блока № 5 должен завершиться 30 ноября.

При этом применение переговорной процедуры уже обжаловала в АМКУ компания Inkla Trading & Engineering GmbH (Австрия). Рассмотрение жалобы было назначено на 2 ноября.

"Ранее, в сентябре, "Энергоатом" допустил к торгам по таким запчастям для ЗАЭС на 137,95 млн грн только двух дилеров "МК "Дизель-Энерго" - "ISG Supply OÜ" и "Энерго-сектор" (Россия), которые похоже оформили документы. При этом "Inkla" и еще двух дилеров ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" ("КМЗ", Россия) отклонили по письму председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Григория Плачкова о невозможности использования продукции "КМЗ" при ремонте дизель-генераторов АЭС.

Тогда Inkla доказала в АМКУ, что ее нельзя было отклонять на основании письма Плачкова, но при этом снесла допущенных соперников, поэтому торги отменили из-за недостатка участников. А еще в 2020 году ЗАЭС пять раз тщетно пыталась купить такие запчасти. В том числе в ISG Supply OÜ путем переговоров, отмененных АМКУ по жалобе той же Inkla", - рассказали журналисты.

Также в издании напомнили, что ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк предложил вывести из-под действия закона "О государственных закупках" закупки систем (элементов) безопасности атомных энергоблоков. Такое широкое трактование позволяет выводить любые товары, касающиеся функционирования энергоблоков. Например, запчасти к дизель-генераторам, выпуск которых в Украине "Энергоатом" не может наладить из-за противодействия россиян и СБУ.

Добавим, что бывший руководитель ЗАЭС Петр Котин сейчас руководит НАЭК "Энергоатом", который скатился за год в 5,3 млрд грн убытка против прибыли в прошлом году. В то же время тяжелое положение госкомпании не стало помехой для выплат высоких премий и зарплат руководству - тот же Котин в апреле-мае получил более 400 тыс. грн зарплаты, его заместители летом - около 300 тыс. грн.

Также УНН сообщал, что Котин планирует соглашение с россиянами по достройке Хмельницкой АЭС на сумму 73 млрд грн.

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