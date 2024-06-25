Запобіжний захід для Тищенка: прокурори клопотатимуть про цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
Прокуратура клопотатиме про цілодобовий домашній арешт для народного депутата Миколи Тищенка, якому повідомлено про підозру у зв'язку з незаконним позбавленням волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомлено про підозру в за фактом подій у Дніпрі, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Генеральним прокурором повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).
За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.
При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.
"Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у повідоменні.
Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.
Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.
Досудове розслідування здійснюється ДБР.