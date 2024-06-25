Офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату Николаю Тищенко, которому сообщено о подозрении в по факту событий в Днепре, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральным прокурором сообщено о подозрении действующему народному депутату Украины по факту незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

По данным следствия, группа лиц, находясь 20 июня 2024 года в г. Днепр, действуя по указанию народного депутата Украины и по предварительному сговору между собой, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

"Офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с упомянутыми событиями сообщено о подозрении еще одному лицу, которое принимало активное участие в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному правонарушению. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование осуществляется ГБР.