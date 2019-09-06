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Запобіжний захід Крючкову продовжили до 28 жовтня

Запобіжний захід Крючкову продовжили до 28 жовтня

Київ • УНН

 • 10158 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Дія обов'язків, покладених на екскерівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, що є підозрюваним у кримінальному провадженні про розкрадання в енергетиці, продовжена до 28 жовтня 2019 року. Про це у власному Telegram-каналі повідомив журналіст Олег Новіков, передає УНН.

"Суд ще на 2 місяці продовжив дію обов'язків (до 28 жовтня), покладених на екснардепа Дмитра Крючкова", - написав він, додавши, що серед обов'язків Крючкова є здача закордонних паспортів.

Нагадаємо, Крючков є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо корупційних схем на енергетичному ринку України. Справу розслідувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП з 2015 року.

У серпні цього року НАБУ завершило розслідування справи.

Детективи Бюро підозрюють ексдепутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” у понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають "людиною Суркісів".

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