Запобіжний захід Крючкову продовжили до 28 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Дія обов'язків, покладених на екскерівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, що є підозрюваним у кримінальному провадженні про розкрадання в енергетиці, продовжена до 28 жовтня 2019 року. Про це у власному Telegram-каналі повідомив журналіст Олег Новіков, передає УНН.
"Суд ще на 2 місяці продовжив дію обов'язків (до 28 жовтня), покладених на екснардепа Дмитра Крючкова", - написав він, додавши, що серед обов'язків Крючкова є здача закордонних паспортів.
Нагадаємо, Крючков є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо корупційних схем на енергетичному ринку України. Справу розслідувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП з 2015 року.
У серпні цього року НАБУ завершило розслідування справи.
Детективи Бюро підозрюють ексдепутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” у понад 300 млн грн.
Але йдеться не лише про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.
За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.
Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають "людиною Суркісів".