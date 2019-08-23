НАБУ: завершено розслідування справи, де фігурує Крючков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування заволодіння 346,22 млн грн "Запоріжжяобленерго", у якій фігурує колишній голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитро Крючков. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані бюро.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування заволодіння 346,22 млн грн ВАТ "Запоріжжяобленерго" (з 2017 року - ПАТ). 23 серпня 2019 року підозрюваним та їх захисникам надано матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скеруванням до суду", - вказали у НАБУ.
Як зазначається, йдеться про:
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- колишнього голову правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", якому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;
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- колишнього в.о. генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго" - ч. 2 ст. 364 КК України.
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"Слідство встановило, що підозрювані організували схему, за якою споживачі замість того, аби сплачувати за електричну енергію фактичному постачальнику - ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60% акцій належить державі), перераховували кошти посереднику ПрАТ "ХК "Енергомережа". А вже посередник мав розрахуватися з енергопостачальником. Проте, за наслідками такого посередництва споживачі сплатили для ПрАТ "ХК "Енергомережа" понад 196,82 млн грн, а те в свою чергу перерахувало для ПАТ "Запоріжжяобленерго" 1,7 млн грн - замість очікуваних 346,22 млн грн", - розповіли у НАБУ.
У бюро нагадали, що впродовж близько трьох років очільник ПрАТ "ХК "Енергомережа" переховувався від слідства – його оголосили в розшук. І лише в квітні 2019 року цю особу екстрадовано з Німеччини в Україну. Другий підозрюваний - колишнього в.о. генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго" - й надалі перебуває у розшуку та, за даними слідства, перебуває на території Російської Федерації, додали у НАБУ.
Водночас у САП відзначили, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування буде вирішено питання щодо направлення вказаного провадження до суду.
"Водночас, перевірку доводів колишнього керівника ПрАТ "ХК "Енергомережа" про причетність до його незаконної діяльності також вищих (на той час) посадових осіб держави буде продовжено в межах іншого досудового розслідування, яке залишається у провадженні НАБУ", - зазначили у САП.