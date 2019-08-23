НАБУ: завершено расследование дела, где фигурирует Крючков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование завладения 346,22 млн грн "Запорожьеоблэнерго", в котором фигурирует бывший глава правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрий Крючков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные бюро.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование завладения 346,22 млн грн ОАО "Запорожьеоблэнерго" (с 2017 года - ПАО). 23 августа 2019 года подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением в суд" - указали в НАБУ.
Как отмечается, речь идет о:
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- бывшем главе правления ЧАО "ХК "Энергосеть", которому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины;
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- бывшем и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" - ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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"Следствие установило, что подозреваемые организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику ЧАО "ХК "Энергосеть". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком. Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЧАО "ХК "Энергосеть" больше 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для ОАО "Запорожьеоблэнерго" 1,7 млн - вместо ожидаемых 346,22 млн грн", - рассказали в НАБУ.
В бюро напомнили, что в течение примерно трех лет глава ЧАО "ХК "Энергосеть" скрывался от следствия - его объявили в розыск. И только в апреле 2019 года этт человек экстрадирован из Германии в Украину. Второй подозреваемый - бывший и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" - и дальше находится в розыске и, по данным следствия, находится на территории Российской Федерации, добавили в НАБУ.
В то же время в САП отметили, что после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.
"Вместе с тем, проверку доводов бывшего руководителя ЧАО "ХК "Энергосеть" о причастности к его незаконной деятельности также высших (в то время) должностных лиц государства будет продолжено в рамках иного досудебного расследования, которое остается в производстве НАБУ", - отметили в САП.