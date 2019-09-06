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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110689 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121724 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113282 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 119319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 150594 просмотра

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Меру пресечения Крючкова продлили до 28 октября

Меру пресечения Крючкова продлили до 28 октября

Киев  •  УНН

 • 10158 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Действие обязанностей, возложенных на экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, который является подозреваемым в уголовном производстве о хищениях в энергетике, продлена до 28 октября 2019 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Олег Новиков, передает УНН.

"Суд еще на 2 месяца продлил действие обязанностей (до 28 октября), возложенных на экс-нардепа Дмитрия Крючкова", - написал он, добавив, что среди обязанностей Крючкова есть сдача загранпаспортов.

Напомним, Крючков является подозреваемым в уголовном производстве в отношении коррупционных схем на энергетическом рынке Украины. Дело расследовало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП с 2015 года.

В августе этого года НАБУ завершило расследование дела.

Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более чем 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в размере 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".

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