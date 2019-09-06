Меру пресечения Крючкова продлили до 28 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Действие обязанностей, возложенных на экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, который является подозреваемым в уголовном производстве о хищениях в энергетике, продлена до 28 октября 2019 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Олег Новиков, передает УНН.
"Суд еще на 2 месяца продлил действие обязанностей (до 28 октября), возложенных на экс-нардепа Дмитрия Крючкова", - написал он, добавив, что среди обязанностей Крючкова есть сдача загранпаспортов.
Напомним, Крючков является подозреваемым в уголовном производстве в отношении коррупционных схем на энергетическом рынке Украины. Дело расследовало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП с 2015 года.
В августе этого года НАБУ завершило расследование дела.
Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более чем 300 млн грн.
Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в размере 1,4 млрд грн.
По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.
Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".