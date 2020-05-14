Запісоцький про гроші УЄФА на боротьбу з коронавірусом: їх поки немає, вони віртуальні

"Поки що ці гроші віртуальні. Ні терміни, ні порядок фінансування - ще не визначені. У нас ще немає повного розуміння, скільки грошей і на що можна буде витрачати. Ми, як і ви, про це більше дізнаємося з пресрелізів УЄФА", - розповів він.

Запісоцький уточнив, що 26 травня відбудеться відеовиконком УЄФА. Під час засідання будуть остаточно затверджені всі регламенти, у тому числі - на які потреби асоціації зможуть витратити гроші УЄФА.

"Важливо розуміти, що фізично грошей поки немає. УЄФА задекларувала, що вони будуть допомагати, заявили обсяг цих коштів - по 4,3 млн на кожну асоціацію. Як ми обговорювали на останній відеоконференції генеральних секретарів, так як це гроші програми Hat-trick, буде збиратися ще комітет Hat-trick, потім ще буде виконком УЄФА, і вже після цього буде повне розуміння. Як тільки буде чіткий регламент роботи, ми з задоволенням прокоментуємо, що можемо зробити і кому допомогти", - сказав Запісоцький.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, ФІФА спростувала звинувачення швейцарського журналіста на адресу президента УАФ.