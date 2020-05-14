Записоцкий о деньгах УЕФА на борьбу с коронавирусом: их пока нет, они виртуальные

"Пока эти деньги виртуальные. Ни сроки, ни порядок финансирования - еще не определены. У нас еще нет полного понимания, сколько денег и на что можно будет тратить. Мы, как и вы, об этом больше узнаем из пресс-релизов УЕФА", - рассказал он.

Записоцкий уточнил, что 26 мая состоится видеоисполком УЕФА. В ходе заседания будут окончательно утверждены все регламенты, в том числе - на какие нужды ассоциации смогут потратить деньги УЕФА.

"Важно понимать, что физически денег пока нет. УЕФА задекларировала, что они будут помогать, заявили объем этих средств - по 4,3 млн на каждую ассоциацию. Как мы обсуждали на последней видеоконференции генеральных секретарей, так как это деньги программы Hat-trick, будет собираться еще комитет Hat-trick, потом еще будет исполком УЕФА, и уже после этого будет полное понимание. Как только будет четкий регламент работы, мы с удовольствием прокомментируем, что можем сделать и кому помочь", - сказал Записоцкий.

Напомним, по данным The Washington Post, ФИФА опровергла обвинения швейцарского журналиста в адрес президента УАФ.