Запідозрений у виведенні грошей з РФ олігарх увійшов до парламенту Молдови

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Молдовський підприємець і лідер правлячої в республіці Демократичної партії Володимир Плахотнюк (Bloomberg і Forbes без вказівки розміру стану називають його найбагатшою людиною Молдови) увійшов в республіканський парламент за підсумками виборів по одномандатних округах. Про це свідчать результати голосування, опублiкованi на сайтi місцевого ЦВК, передає УНН.

За Плахотнюка, згідно з ними, після обробки 95,42% протоколів проголосували 72,94% виборців в Ніспоренській окрузі (20 287 осіб). Його основні суперники — заступник голови Ліберально-демократичної партії, журналіст Іон Тергуце і представник Партії соціалістів (PSRM) Павло Артамонов отримали там 17,8% і 6,52% відповідно.

Також по одномандатних округах після підрахунку 95,47% бюлетенів в парламент республіки був обраний прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп (45,56%) і лідер опозиційної Партії соціалістів Зінаїда Гречаний (46,17%), випливає з матеріалів Центрвиборчкому.

За партійними списками в законодавчий орган увійдуть члени Партії соціалістів (раніше її очолював нинішній президент Молдавії Ігор Додон). Вони є лідерами партійного голосування. За даними ЦВК, після обробки 95,47% протоколів, PSRM заручилися підтримкою 31,71% виборців. Крім них в парламенті опиняться представники партії Плахотнюка — демократи. Вони набирають 24,45%. Разом з ними крісла в найвищому законодавчому органі республіки займуть вперше члени виборчого блоку ACUM (“Зараз”, 25,30%, друге місце на виборах) і представники партії “Шор” (8,55%). Решта партій не зуміли подолати необхідний бар’єр у 6%.

Як повідомляв УНН, соціалісти утримують лідерство на виборах у Молдові.

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