Запідозрений у виведенні грошей з РФ олігарх увійшов до парламенту Молдови

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Молдовський підприємець і лідер правлячої в республіці Демократичної партії Володимир Плахотнюк (Bloomberg і Forbes без вказівки розміру стану називають його найбагатшою людиною Молдови) увійшов в республіканський парламент за підсумками виборів по одномандатних округах. Про це свідчать результати голосування, опублiкованi на сайтi місцевого ЦВК, передає УНН.