Запеклі бої проти РФ ідуть на півдні України – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Запеклі бої проти РФ ідуть на півдні України, під ударом знаходиться Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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“Запеклі бої ідуть на Півдні країни, під ударом знаходиться Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. Маємо дуже багато фото та відеофіксацій руйнувань, які завдають російські збройні сили навіть вже цивільній інфраструктурі”, — розповів Подоляк.
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За його словами, так само запеклі бої ідуть на Луганському та Донецькому напрямку.
“Але ЗСУ було готові до цих подій і безумовно дуже активно виконує супротив і навіть відкидає противника на деяку відстань від рубежів”, — сказав він.
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