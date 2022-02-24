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15 марта, 19:03 • 100352 просмотра

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Ожесточенные бои против РФ идут на юге Украины - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Ожесточенные бои против РФ идут на юге Украины, под ударом находится Геническ, Скадовск, Новая Каховка. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ожесточенные бои идут на Юге страны, под ударом находится Геническ, Скадовск, Новая Каховка. Имеем очень много фото и видеофиксаций разрушений, которые наносят российские вооруженные силы даже уже гражданской инфраструктуре”, — рассказал Подоляк.

Детали

По его словам, так же ожесточенные бои идут на Луганском и Донецком направлении.

“Но ВСУ были готовы к этим событиям и безусловно очень активно выполняют сопротивление и даже отбрасывает противника на некоторое расстояние от рубежей”, — сказал он.

Дополнение

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

Добавим

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По данным помощника главы Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

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