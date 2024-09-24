Запальний вечір у російському Бєлгороді: працювала ППО, у місті спалахнули пожежі
Київ • УНН
У російському Бєлгороді двічі за день спрацювала система ППО. Внаслідок атаки загорілися 4 будинки, пошкоджено 23 приватні будинки, 3 надвірні будівлі та 5 автомобілів, є поранені.
У російському Бєлгороді сьогодні було гучно. Як повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков, працювала російська ППО, у місті спалахнули пожежі, є поранені, передає УНН з посиланням на Astra.
За словами Гладкова, система ППО спрацювала вдруге на день і "збила кілька повітряних цілей".
"У результаті прямих влучень загорілися 4 будинки, гараж і надвірна споруда... Пошкоджено 23 приватні будинки, 3 надвірні будівлі та 5 автомобілів", - написав Гладков у своєму телеграм-каналі, додавши, що інформація уточнюється.