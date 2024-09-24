Зажигательный вечер в российском Белгороде: работала ПВО, в городе вспыхнули пожары
Киев • УНН
В российском Белгороде дважды за день сработала система ПВО. В результате атаки загорелись 4 дома, повреждены 23 частных дома, 3 надворные постройки и 5 автомобилей, есть раненые.
В российском Белгороде сегодня было шумно. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, работала российская ПВО, в городе вспыхнули пожары, есть раненые, передает УНН со ссылкой на Astra.
По словам Гладкова, система ПВО сработала второй раз за день и "сбила несколько воздушных целей".
"В результате прямых попаданий загорелись 4 дома, гараж и надворная постройка... Повреждены 23 частных дома, 3 надворные постройки и 5 автомобилей", - написал Гладков в своем телеграм-канале, добавив, что информация уточняется.