Зажигательный вечер в российском Белгороде: работала ПВО, в городе вспыхнули пожары

В российском Белгороде сегодня было шумно. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, работала российская ПВО, в городе вспыхнули пожары, есть раненые, передает УНН со ссылкой на Astra.

По словам Гладкова, система ПВО сработала второй раз за день и "сбила несколько воздушных целей".

"В результате прямых попаданий загорелись 4 дома, гараж и надворная постройка... Повреждены 23 частных дома, 3 надворные постройки и 5 автомобилей", - написал Гладков в своем телеграм-канале, добавив, что информация уточняется.