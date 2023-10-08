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Заморозки на ґрунті та пориви вітру: погода на 9 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В понеділок, 9 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди можливі заморозки на ґрунті, а в Карпатах – дощ зі снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прогноз наданий Укргідрометцентром.

Синоптики прогнозують завтра мінливу хмарність.

«Вночі на крайньому півдні невеликий дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, вдень крім західних областей, пориви 15-20м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура, за прогнозами синоптиків, вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (в Карпатах і в повітрі) заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

Крім того, синоптики видали попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

«9 жовтня в Україні, вдень крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у повідомленні.

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