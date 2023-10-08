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Заморозки на почве и порывы ветра: погода на 9 октября

Заморозки на почве и порывы ветра: погода на 9 октября

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КИЕВ. 8 октября. УНН. В понедельник, 9 октября, в Украине ожидается переменная облачность, местами возможны заморозки на почве, а в Карпатах – дождь со снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прогноз на данный Укргидрометцентром.

Синоптики прогнозируют завтра переменную облачность.

«Ночью на крайнем юге небольшой дождь, в день на Закарпатье и Прикарпатье умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, днем кроме западных областей, порывы 15-20м/с», - говорится в сообщении.

Температура, по прогнозам синоптиков, ночью 1-6° тепла , на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

Кроме того, синоптики выдали предупреждения об опасных метеорологических явлениях в Украине

«9 октября в Украине, днем кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый», - говорится в сообщении.

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