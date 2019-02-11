Замість ліків від гіпертонії киянці продали вітаміни за 700 грн

Киянка розповіла, що пішла за ліками в аптеку, коли їй стало зле. Вона відчула запаморочення, поміряла тиск тонометром, який показав "180 на 90".

В аптеці Білогородська розповіла фармацевтові про свої симптоми. Остання не порадила жінці звернутися до лікаря - а продала їй ліки, які "точно допоможуть". Вартість ліків - понад 700 грн.

Купивши ліки, пенсіонерка вживала їх за інструкцією, але їй легше не ставало. Вирішила піти не до аптеки, а до лікаря.

"Лікар був здивований. Він поставив мені діагноз гіпертонія. Я показала йому препарат від тиску. Він мені роз'яснив, що цей препарат не лікує тиск, і не збиває його, це просто якісь дуже слабкі вітаміни. Лікар сказав, що просто, ймовірно, аптеці вигідно було їх продавати", - розповіла Білогородська.

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Кількість охочих заробити на здоров'ї українців зростає із кожним днем, йдеться у журналістському розслідуванні. Фармація почала перетворюватися із медичної галузі у бізнесову в середині 90-х років. Тоді з'явилося поняття "маркетингові договори". Їх суть полягає у наступному: фармкомпанії підписують із аптеками договори, в яких чітко вказані назви ліків, які працівники аптеки порадять українцям перед усім. Це так звані пріоритетні препарати.

"Тобто якщо ви прийдете до аптеки і попросите щось від кашлю або від тиску - фармацевт запропонує вам ті, за які аптека отримає винагороду. Вони можуть бути якісними, але 100% дорожчими від аналогів, бо за рекламу треба платити", - йдеться у журналістському розслідуванні.

Нагадаємо, мережеві аптеки визнали, що отримують маркетингові бонуси від виробників за реалізацію їх препаратів. І під тиском народних депутатів, аптекарі навіть, заявили про наміри відмовитися від таких маркетингових угод.

Також нагадаємо, що в парламенті зареєстровано законопроект №8591, який передбачає заборону для аптек користуватися маркетинговими угодами. Документ готується до розгляду профільним комітетом ВР.